A Milano è previsto un forte temporale | scatta l' allerta meteo

A Milano si attende un temporale intenso, con nuvoloni che portano pioggia forte, fulmini e tuoni. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo di codice giallo, che segnala temporali violenti e il rischio di allagamenti. La perturbazione dovrebbe interessare la città nelle prossime ore, con condizioni meteo che potrebbero durare anche oltre la sera. Sono stati consigliati prudenza e attenzione agli spostamenti.

Nuvoloni, pioggia battente accompagnata da fulmini e tuoni. In breve: un temporale. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico (livello di pericolo due su quattro).L’allerta per temporali entrerà in vigore alle 9 di mercoledì.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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