Allerta caldo e bollino arancione | le oasi fresche i numeri utili le norme per i lavoratori all' aperto

Venerdì 29 maggio 2026, a Genova è stata emessa un'allerta caldo con bollino arancione, con una temperatura percepita di 30°C e una massima reale di circa 26°C alle 14. Sono state indicate alcune oasi fresche e numeri utili per chi necessita di assistenza. Sono state anche fornite norme specifiche per i lavoratori all’aperto per fronteggiare il caldo.

Allerta caldo e bollino arancione per la giornata di venerdì 29 maggio 2026 a Genova, con temperatura massima percepita di 30°C, quella reale alle ore 14 dovrebbe essere intorno ai 26°C secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute. In vista dell’annunciata ordinanza regionale per la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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