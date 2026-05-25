Latina scatta l’allerta caldo | mercoledì bollino arancione

A Latina, mercoledì 27 maggio 2026, scatterà il livello 2 del sistema di allerta, noto come bollino arancione, a causa di un aumento delle temperature. La comunicazione riguarda l’intero territorio e segnala condizioni di caldo elevato che potrebbero influire sulla salute pubblica. La regione ha attivato misure di prevenzione e monitoraggio per affrontare l’ondata di calore prevista. La situazione si basa sui dati delle previsioni meteorologiche locali e nazionali.

Latina, 25 maggio 2026 – Caldo in aumento a Latina, dove per mercoledì 27 maggio 2026 scatterà il livello 2, il cosiddetto bollino arancione, nell’ambito del sistema nazionale di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Secondo il bollettino, la città resterà in livello 1 sia oggi, 25 maggio, sia domani, 26 maggio. Per la giornata odierna sono previsti 20 gradi alle 8, 30 gradi alle 14 e una temperatura massima percepita di 31 gradi. Martedì 26 maggio la temperatura salirà a 23 gradi alle 8 e 31 gradi alle 14, con massima percepita ancora pari a 31 gradi. Il peggioramento è atteso per mercoledì 27 maggio, quando Latina passerà al livello 2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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