Caldo a Latina primo bollino arancione Aumentano ancora le temperature e sale l’allerta

Da latinatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Latina è stato emesso il primo bollino arancione della stagione per il caldo. Oggi, mercoledì 27 maggio, si registra un aumento delle temperature e l’allerta 2 per ondate di calore, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La segnalazione riguarda condizioni di temperature elevate che richiedono attenzione particolare.

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Primo bollino arancione della stagione anche a Latina. Allerta 2 per il caldo oggi, mercoledì 27 maggio, secondo il bollettino sulle ondate di calore che è stato diffuso dal Ministero della Salute.La pubblicazione dei bollettini è ripresa lo scorso lunedì 25 maggio e già la situazione in alcune. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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