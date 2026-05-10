Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha commentato il rendimento recente della squadra di Massimiliano Allegri, affermando che i rossoneri hanno mollato troppo presto e che la squadra si trovi in una fase di involuzione. Ha anche sottolineato che la responsabilità di questa situazione ricade anche sull’allenatore. Le parole di Braglia arrivano in un momento di difficoltà per il club, che fatica a trovare stabilità nelle ultime settimane.

Braglia, poi, è stato invitato anche a parlare del Milan, più nello specifico dei problemi di campo dei rossoneri di Massimiliano Allegri. I quali sono reduci da un periodo nero, con una sola vittoria e un solo gol segnato nelle ultime sei partite, delle quali ne ha perse ben quattro. Problematiche di cui, con i 'rumors' dell'allontanamento - a fine stagione - di Allegri e del direttore sportivo Igli Tare per mano dell'amministratore delegato Giorgio Furlani in favore della coppia Vincenzo Italiano-Tony D'Amico, si è parlato davvero poco in questi giorni. "Il Milan ha mollato troppo presto - ha detto sul Diavolo Braglia -.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braglia: “Il Milan ha mollato troppo presto. Squadra involuta, responsabilità anche di Allegri”

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