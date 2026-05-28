Allegri sempre più vicino al Napoli Italiano superato per la panchina

Da ildifforme.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Allegri si sta preparando a lasciare il Milan, con le trattative in corso per la risoluzione del contratto. Questo passaggio è necessario prima di poter firmare con il Napoli. Nel frattempo, il tecnico italiano ha perso la possibilità di sedere sulla panchina del club partenopeo.

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Il Napoli fa passi in avanti per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull’ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Antonio Conte rispetto a Vincenzo Italiano, che intanto ha trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con il Bologna. In queste ore non si esclude che la trattativa possa subire un’accelerazione importante, con le parti al lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L’obiettivo del Napoli è quello di confermare l’intesa di massima trovata sulla base di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. In queste ore si sta lavorando alla risoluzione del contratto tra Allegri e i rossoneri, passaggio necessario per poter approdare al Napoli: Max ha un accordo con il Milan fino al 2027. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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