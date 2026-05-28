Allegri sempre più vicino al Napoli | clamoroso intreccio per portare Italiano al Milan? Le ultime

Massimiliano Allegri è molto vicino a firmare con il Napoli, secondo le ultime notizie. Se l’accordo si concretizzasse, Vincenzo Italiano potrebbe perdere la sua panchina. La trattativa tra Allegri e il club partenopeo sta avanzando, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali. Nessuna decisione è stata comunicata al momento, ma le voci di mercato si intensificano.

La fine del campionato ha dato il via al valzer delle panchine di Serie A. Il Milan è ancora alla ricerca del successore di Massimiliano Allegri, che nel frattempo è vicino all'accordo con il Napoli. Uno scenario che vedrebbe Vincenzo Italiano sul mercato degli allenatori e i rossoneri potrebbero farci un pensierino, ma prima occorre chiarire alcune dinamiche. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, in mattinata ci sarebbero stati contatti positivi tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Nicolò Schira, invece, rilancia dicendo che le due parti avrebbero già raggiunto un accordo totale, con un contratto biennale fino al 2028 che il tecnico toscano avrebbe già accettato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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ALLEGRI CONFERENZA PRE NAPOLI MILAN:IO CT DELLA NAZIONALE AL MOMENTO STO BENE AL MILAN...

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