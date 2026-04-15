Napoli uno degli infortunati è sempre più vicino al rientro | le ultime notizie

Il Napoli si sta preparando per la partita contro la Lazio, con particolare attenzione a uno degli infortunati che si avvicina al rientro. I giorni sono stati caratterizzati da intensi allenamenti e aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori. La squadra lavora per essere al massimo della forma in vista della prossima sfida, che si preannuncia importante per il campionato.

Questi giorni per il Napoli sono molto impegnativi. Il club azzurro si sta preparando per l’imminente sfida contro la Lazio. La situazione in campo non è ancora definita. Non è del tutto certo che Amir Rrahmani tornerà in campo. Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport”:” di quelli ancora out, il centrale è il più vicino al ritorno tra i convocati”. In questo clima di generale titubanza, la fiducia cresce sempre di più:” ci sono speranze concrete per il suo recupero, ma si continuerà a valutare in questi giorni”. Il suo ritorno farebbe tirare al Mister Antonio Conte un sospiro di sollievo, data la lunga assenza del giocatore. Il difensore:” manca dal 15 febbraio e ha saltato le ultime sette partite di Serie A per la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata contro la Roma”.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, il mistero degli infortunati

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