Allegri scoppia in lacrime mentre ricorda Galeone | Era avanti di 40 anni mi porto tutto dentro
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Massimiliano Allegri ricorda con emozione il 'maestro' nel corso della prima edizione del Premio "Giovanni Galeone". Tra insegnamenti di calcio e di vita, l'allenatore livornese rende omaggio all’uomo che ha segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Max Allegri ricorda GIOVANNI GALEONE e si commuove al 1^ PREMIO GIOVANNI GALEONE
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