Allegri ha ricordato Galeone come un precursore del calcio e ha detto che sicuramente gli avrebbe rimproverato. A quattro giorni dalla sua uscita dal Milan, l’allenatore ha condiviso un pensiero dedicato a chi ha definito una figura importante nel mondo del calcio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o conversazioni specifiche. La dichiarazione si concentra sul rispetto e sull’eredità lasciata dal tecnico passato.

Massimiliano Allegri rompe il silenzio. L'occasione è speciale: la prima edizione del Premio Galeone, andata in scena oggi a Pescara. L'ormai ex allenatore del Milan, ora a un passo dalla panchina del Napoli, è stato uno degli allievi storici di Giovanni Galeone. Galeone ha allenato Allegri proprio a Napoli nella stagione 1997-1998 e, soprattutto, a Pescara dal 1988 al 1991. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico toscano ai microfoni di 'Sky Sport' per ricordare il suo storico maestro. Il ricordo di Allegri per Galeone: “È stata una giornata speciale per me. Pescara ha dimostrato quanto amasse quest’uomo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri ricorda Galeone: “Un precursore del calcio. Mi avrebbe sicuramente rimproverato”

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