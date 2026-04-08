Donnarumma ricorda Bosnia-Italia e scoppia in lacrime in tv | Mi sento responsabile

Durante una trasmissione televisiva, il portiere della nazionale ha mostrato emozione visibile, con la voce rotta e difficoltà a trattenere le lacrime. Ricordando la partita contro la Bosnia in occasione di una finale playoff, ha dichiarato di sentirsi responsabile per l'esito della sfida. La sua reazione ha attirato l'attenzione di chi seguiva l'intervento, mentre ripensava a quell'evento sportivo.

Il portiere della Nazionale ha la voce rotta dall'emozione, fa fatica a trattenere il pianto. Quando ripensa alla sconfitta in finale playoff ha un groppo in gola. E fa malissimo: "Ora bisogna reagire, è dura, ma bisogna andare avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donnarumma alla vigilia di Bosnia-Italia: “Siamo pronti e carichi, ma dobbiamo essere sereni”Il capitano della Nazionale si fa sentire alla vigilia della finale playoff tra Bosnia e Italia: "Vogliamo riportare l'Italia dove merita, non...

Bosnia preparata a tutto, il portiere: “Donnarumma mi ha stracciato il foglietto, ma avevamo una copia”Il portiere della Bosnia che ha fatto fuori l'Italia dai Mondiali, Nikola Vasilj, ha raccontato che la sua nazionale era preparata a un eventuale...

Temi più discussi: 'Ho visto gli occhi giusti', Donnarumma alla vigilia di Bosnia-Italia; Gigio, Vasilj e i foglietti dei rigori strappati: la lite a fine Bosnia-Italia, cos'è successo; Donnarumma su Bosnia-Italia: Dopo la partita ho pianto, dobbiamo trovare il coraggio di voltare pagina; Bosnia-Italia, le pagelle: Donnarumma para tutto meno i rigori, Bastoni ci condanna con un errore clamoroso.

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Bosnia-Italia, Donnarumma: il raccattapalle eroe rivela cosa ha urlato ed arriva la frecciata di Zoff a GigioAfan Cizmic a soli 14 anni è l'idolo di un paese intero dopo la furbata ai rigori contro l'Italia e Donnarumma. L'ex portiere di Juventus e Nazionale punzecchia l'attuale numero 1 azzurro ... sport.virgilio.it

“Bosnia-Italia è già stata dimenticata”. Adriano Panatta critica il silenzio sul flop della Nazionale, oscurato dalle sfide di campionato. Un allarme sul sistema calcio: problemi strutturali e mancanza di interventi rischiano di pesare ancora a lungo https://fanpa.ge/ - facebook.com facebook

Si chiama Afan #Cizmic, ha 14 anni ed è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali, ha sottratto a Gianluigi #Donnarumma il foglietto con le indicazioni sui rigoristi. Il gesto, avvenuto durante la serie dal dischetto, ha x.com