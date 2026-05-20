Nel capoluogo campano si attende una decisione definitiva da parte di Maurizio Sarri riguardo al suo futuro come allenatore della squadra. La risposta del tecnico arriverà nelle prossime ore o al massimo entro domani, dopo aver discusso con la moglie e lo staff tecnico. Intanto, il presidente del club ha incontrato un allenatore di grande esperienza, noto per aver guidato altre squadre di primo livello, e sta valutando diverse opzioni per il prossimo ciclo.

Maurizio Sarri darà una risposta al Napoli in queste ore, tra oggi e domani: dopo aver parlato con la moglie Marina e con lo staff tecnico, che oggi rivede a Formello. Ma tentenna. Non poco. Perché c’è l’Atalanta del ds Giuntoli che ha formalizzato una proposta e perché è sorpreso dal fatto che non ci sia stato ancora un contatto diretto con De Laurentiis, nonostante la sua abitazione romana e la sede della Filmauro a Piazza Venezia, siano distanti appena 20 minuti d’auto. Sono dettagli che lo lasciano sulla graticola. Insomma, ancora un poco e Sarri farà sapere la sua decisione. Ma intanto non sembra essere più una corsa tutto da solo del tecnico di Figline per il dopo-Conte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, chi sarà il prossimo allenatore: Sarri le ore della verità, De Laurentiis va su Allegri

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CHI SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE DEL NAPOLI DOPO CONTE

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