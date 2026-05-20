Napoli chi sarà il prossimo allenatore | Sarri le ore della verità De Laurentiis va su Allegri

Da ilmattino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel capoluogo campano si attende una decisione definitiva da parte di Maurizio Sarri riguardo al suo futuro come allenatore della squadra. La risposta del tecnico arriverà nelle prossime ore o al massimo entro domani, dopo aver discusso con la moglie e lo staff tecnico. Intanto, il presidente del club ha incontrato un allenatore di grande esperienza, noto per aver guidato altre squadre di primo livello, e sta valutando diverse opzioni per il prossimo ciclo.

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Maurizio Sarri darà una risposta al Napoli in queste ore, tra oggi e domani: dopo aver parlato con la moglie Marina e con lo staff tecnico, che oggi rivede a Formello. Ma tentenna. Non poco. Perché c’è l’Atalanta del ds Giuntoli che ha formalizzato una proposta e perché è sorpreso dal fatto che non ci sia stato ancora un contatto diretto con De Laurentiis, nonostante la sua abitazione romana e la sede della Filmauro a Piazza Venezia, siano distanti appena 20 minuti d’auto. Sono dettagli che lo lasciano sulla graticola. Insomma, ancora un poco e Sarri farà sapere la sua decisione. Ma intanto non sembra essere più una corsa tutto da solo del tecnico di Figline per il dopo-Conte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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CHI SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE DEL NAPOLI DOPO CONTE

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