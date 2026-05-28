Il Napoli ha annunciato di dover decidere tra Allegri e Italiano come nuovo allenatore, con una scelta prevista per oggi. Il presidente del club ha in programma di definire l’accordo con uno dei due candidati, entrambi in corsa per la panchina. La decisione segue la fine del contratto con l’attuale tecnico e segna un passo importante per la prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata.

Max Allegri o Vincenzo Italiano? Oggi la scelta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il nuovo allenatore che sostituirà Antonio Conte la prossima stagione. L’ex Milan sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio e c’è già un accordo biennale. Per quanto riguarda il tecnico del Bologna, invece, oggi terrà il summit col club rossoblù e con lui l’accordo è di un contratto triennale. Il Napoli oggi sceglie tra Allegri e Italiano. Come dichiarato da Gianluca Di Marzio: “ Allegri ha continuato i contatti nella giornata di ieri per sistemare un po’ l’accordo biennale, sacrificando anche qualcosa a livello economico: di solito Allegri ha sempre guadagnato intorno ai 6 milioni a stagione, invece con il Napoli l’accordo biennale dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 a stagione, quindi 10 totali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri o Italiano? Il Napoli oggi deciderà su chi puntare, c’è il doppio accordo (Di Marzio)

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Allegri contro Oriali, il Napoli condanna il tecnico del Milan: il comunicato

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