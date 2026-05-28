Allegri-Napoli sfida aperta con Italiano per la panchina

Da forzazzurri.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli non ha ancora scelto il nuovo allenatore. La società sta valutando tra diversi candidati, tra cui Allegri e Italiano. La decisione non è stata ufficializzata e l’incertezza sulla guida tecnica prosegue. Nessun annuncio è stato fatto riguardo all’esito delle trattative o ai tempi di comunicazione. La squadra continua a prepararsi senza una guida definitiva e la situazione resta in fase di definizione.

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Il Napoli non ha ancora sciolto le riserve sulla nuova guida tecnica. Il nome di Massimiliano Allegri resta in corsa. E continua a rappresentare una candidatura di grande peso nelle valutazioni di Aurelio De Laurentiis. L’allenatore livornese vedrebbe nella panchina azzurra la possibilità di ripartire subito. La sua ultima stagione al Milan si è chiusa con un esonero e con risultati inferiori alle aspettative. Napoli potrebbe quindi diventare l’occasione per aprire un nuovo ciclo e rilanciare il proprio percorso professionale. Prima di arrivare a eventuali sviluppi concreti, però, resta un passaggio da sistemare. Allegri dovrà definire la separazione contrattuale dal Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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