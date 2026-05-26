Il Napoli sta per annunciare il nuovo allenatore, con una decisione imminente. Tra i candidati ci sono Allegri e Italiano, con quest’ultimo in vantaggio secondo le indiscrezioni. La società sta valutando le proposte e si aspetta di comunicare la scelta nelle prossime ore. La decisione riguarda il ruolo di guida tecnica per la prossima stagione. Nessun comunicato ufficiale è stato ancora diffuso.

Il Napoli vuole arrivare presto alla scelta del nuovo allenatore. L’era Antonio Conte è destinata a chiudersi. Per raccoglierne l’eredità, la corsa sembra essersi concentrata su due candidati: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il club azzurro ha provato ad accelerare nelle ultime ore. Tuttavia, il confronto interno non ha ancora prodotto la decisione attesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, “non sono bastate sei ore di riunione fiume per stabilire con certezza quale profilo catapultare dal mondo delle idee a quello reale, consegnandogli la panchina e l’eredità di Conte”. I tempi, però, iniziano a diventare stretti. Aurelio De Laurentiis ha in programma un viaggio negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Panchina Napoli: sfida Allegri-Italiano, scelta vicina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO NAPOLI-MILAN. INSULTI E MINACCE DI ALLEGRI AD ORIALI, ECCO LA SQUALIFICA!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Allegri o Italiano: sprint a due per la panchina del Napoli

Napoli, aperti i casting per la panchina: Allegri sfida Sarri, il confrontoA Napoli sono stati avviati i casting per la posizione di allenatore della squadra di calcio.

Temi più discussi: Bivio Allegri: la Champions col Milan e poi la seconda stella o il nuovo corteggiamento del Napoli di De Laurentiis; Napoli, la panchina è un intrigo: tra Sarri e Allegri, spunta Italiano; Allegri al Napoli e Gattuso alla Lazio? Parte il valzer degli allenatori. Lazio, Milan e Atalanta: chi arriva in panchina; Il Napoli valuta Max Allegri per la panchina.

#Napoli, per la panchina del club azzurro è sfida tra Massimiliano #Allegri e Vincenzo #Italiano. Non ci si aspettano sorprese. @DiMarzio x.com

Panchina Napoli: sfida Allegri-Italiano, scelta vicinaForzAzzurri.net - Panchina Napoli: sfida Allegri-Italiano, scelta vicina Il Napoli vuole arrivare presto alla scelta del nuovo allenatore. L’era Antonio Conte è destinata a ... forzazzurri.net

Napoli, uno tra Allegri e Italiano come erede di Conte: De Laurentiis è combattuto tra due palliniIeri vertice di sei ore tra il patron, l’ad Chiavelli e il ds Manna per decidere il nuovo allenatore. Nella scelta pesa il flop Milan ... corrieredellosport.it