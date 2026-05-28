Allegri-Napoli manca ancora questo | il punto di Romano

Massimiliano Allegri è vicino a firmare con il Napoli, dopo aver concluso la sua esperienza con il Milan. La trattativa è in fase avanzata, ma non ancora finalizzata. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali né dettagli sull’accordo. La decisione definitiva non è stata annunciata e la firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Massimiliano Allegri è a un passo dal trasferimento sulla panchina del Napoli dopo l’ultima stagione con il Milan. Manna ha convinto De Laurentiis ma manca ancora un dettaglio. “Manna è riuscito a convincere Aurelio De Laurentiis, Allegri è sempre stato il suo preferito. Ma per essere ufficializzato deve prima rescindere con il Milan“. SpazioNapoli è un supplemento editoriale della Testata Giornalistica "Nuovevoci" Aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 3 del 10022011 . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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