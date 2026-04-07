Alisson Santos continuerà a giocare con il Napoli a titolo definitivo, secondo quanto annunciato dalla società. Il club ha già predisposto l’acquisto, esercitando la clausola di opzione di 15,5 milioni di euro prevista nel contratto di prestito proveniente dallo Sporting CP. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando il prolungamento dell’accordo per il giocatore brasiliano.

Alisson Santos resterà al Napoli a titolo definitivo. Il club azzurro ha già deciso di attivare la clausola di opzione di acquisto da 15,5 milioni di euro per l’esterno brasiliano arrivato in prestito dallo Sporting CP. Alisson Santos: il riscatto non è mai stato in dubbio. Secondo Fabrizio Romano, il piano del Napoli non ha subito alcuna variazione da marzo in poi. L’intenzione rimane quella di trasformare il prestito in acquisto permanente a giugno, quando lo Sporting riceverà la cifra stabilita. L’accordo è blindato: l’entourage del giocatore conosce già i dettagli della transazione e il brasiliano esprime piena soddisfazione della sua permanenza in azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Alisson Santos, le ultime sul piano del Napoli: il punto di Romano

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