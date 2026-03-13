Il Napoli sta per ufficializzare il rinnovo di contratto di Rrahmani, con un accordo fino al 2028 e un ingaggio di 3 milioni di euro all’anno. Durante le trattative si potrebbe discutere anche di Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria, che è stato inserito tra i possibili acquisti del club. La decisione definitiva dovrebbe arrivare presto.

Schira su YouTube: "Il contratto avrà un'opzione per il 2029. Le parti devono ancora incontrarsi per sistemare i documenti. Si parlerà anche di Valincic, esterno della Dinamo Zagabria seguito dal Napoli. I due hanno lo stesso agente" Ni Napoli 14012026 - campionato di calcio serie A Napoli-Parma foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Amir Rrahmani Il rinnovo di Rrahmani sembra ormai cosa (quasi) fatta: in occasione dei colloqui si potrebbe anche aprire una discussione per Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria finito nel mirino del Napoli. Il punto di Nicolò Schira. Piccola curiositàspoiler: Valincic ha lo stesso agente di Amir, che è a un passo dal rinnovo con il Napoli fino al 2028, con opzione fino al 2029, a 3 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Rrahmani, rinnovo a un passo: pronto un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagione

