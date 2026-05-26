Il presidente del Napoli ha incontrato il tecnico, segnando un passo importante verso l’accordo. La trattativa per la panchina è in fase avanzata e si avvicina alla conclusione. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, il nome di Italiano resta in pole position. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le parti sono vicine a definire l’accordo. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore.

La telenovela della panchina del Napoli sembra avviarsi verso il capitolo finale: dopo settimane di indiscrezioni, è Vincenzo Italiano il nome in pole. Il segnale è inequivocabile: De Laurentiis l’ha convocato a Roma, e l’accordo è ora ad un passo. Italiano – Napoli, l’incontro di Roma e la strada verso l’accordo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano, accompagnato dai propri agenti, ha incontrato stamattina nella capitale il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Un vertice in cui si è parlato di dettagli e dell’interesse reciproco tra le parti. Italiano, dopo due stagioni al Bologna, è pronto a raccogliere quella che La Gazzetta definisce senza mezzi termini una pesantissima eredità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Panchina Napoli, accordo molto vicino: De Laurentiis ha già incontrato il tecnico

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