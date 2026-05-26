Panchina Napoli accordo molto vicino | De Laurentiis ha già incontrato il tecnico
Il presidente del Napoli ha incontrato il tecnico, segnando un passo importante verso l’accordo. La trattativa per la panchina è in fase avanzata e si avvicina alla conclusione. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, il nome di Italiano resta in pole position. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le parti sono vicine a definire l’accordo. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore.
La telenovela della panchina del Napoli sembra avviarsi verso il capitolo finale: dopo settimane di indiscrezioni, è Vincenzo Italiano il nome in pole. Il segnale è inequivocabile: De Laurentiis l’ha convocato a Roma, e l’accordo è ora ad un passo. Italiano – Napoli, l’incontro di Roma e la strada verso l’accordo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano, accompagnato dai propri agenti, ha incontrato stamattina nella capitale il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Un vertice in cui si è parlato di dettagli e dell’interesse reciproco tra le parti. Italiano, dopo due stagioni al Bologna, è pronto a raccogliere quella che La Gazzetta definisce senza mezzi termini una pesantissima eredità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Notizie e thread social correlati
Avere Conte in panchina è una garanzia per De Laurentiis, il terzo anno a Napoli è già scritto (Repubblica)Il tecnico ha firmato con il Napoli per il terzo anno consecutivo, confermando la sua presenza sulla panchina partenopea.
Napoli, De Laurentiis rivela: «McTominay è come un attore, ha una personalità pazzesca. Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio e lui…»Il presidente del Napoli ha commentato pubblicamente le caratteristiche di Scott McTominay, descrivendolo come un giocatore con una personalità molto...
Temi più discussi: Napoli saluta Conte mentre parte il casting per la panchina; Panchina Napoli, Italiano in pole: Sarri e Mancini restano sullo sfondo; Lazio, Sarri ha l’accordo con il Napoli: il Comandante sta per tornare; SARRI VERSO L’ATALANTA: ACCORDO TOTALE, IL NAPOLI CAMBIA STRADA.
Antonio Conte, che ha un contratto fino al 2027 con il Napoli, pare sia orientato a restare ancora sulla panchina azzurra per rispettare l'accordo preso due stagioni fa con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, ma molto dipenderà dal summit di fine cam facebook
Il direttore dice no a Max sulla panchina azzurra. Sei d'accordo? #SscNapoli #Allegri x.com
[Moretto] Panchina Napoli: il club non ha ancora preso una decisione. Massimiliano Allegri sarebbe il favorito, ma ha un contratto importante che lo lega al Milan ed è totalmente concentrato sulla corsa per la Champions League. reddit
Panchina Napoli, Chiariello: Oltre tre motivi, faccio fatica ad accettare AllegriInsomma, di tutti questi motivi che ho elencato, a me molti non convincono. Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto Punto Chiaro ai microfoni di Radio CRC: Dobbiamo de ... tuttonapoli.net
Panchina Napoli, De Laurentiis-Italiano, il retroscena che viene da lontano: Un giorno allenerai il NapoliTra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Italiano esiste una storia di stima reciproca che affonda le radici nel 2021, molto prima delle attuali trattative e del pressing azzurro per il nuovo allenatore. gonfialarete.com