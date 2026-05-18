Si parla di un possibile addio di Conte dal Napoli, con voci che circolano su un confronto riservato con il presidente del club. Secondo alcune fonti, l'incontro sarebbe avvenuto in modo discreto e in modo da non attirare troppa attenzione. Sullo sfondo, ci sarebbe anche l’interesse di un altro grande club, con rumors che indicano un possibile ritorno sulla panchina. La situazione appare ancora in evoluzione, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

di Luca Fioretti Conte via dal Napoli? Il futuro sembra ormai lontano dagli azzurri, prende forma la clamorosa ipotesi di un ritorno sulla panchina in bianconero. La meritata qualificazione anticipata alla prossima Champions League, conquistata sul campo del Pisa con un perentorio 3-0, è passata in secondo piano. I gol di Scott McTominay, Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund non bastano a placare le accese discussioni che monopolizzano l’ambiente. Al centro dell’attenzione c’è l’intricato futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L’ipotesi più inaspettata riguarda la clamorosa possibilità di un incredibile ritorno al club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte via dal Napoli? Il confronto con De Laurentiis sarebbe già avvenuto in gran segreto, sullo sfondo la Juve: ultime

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