Andrea Marinozzi ha commentato le indiscrezioni sul possibile trasferimento di Allegri alla guida della Nazionale, mettendo in dubbio la volontà dell’allenatore di lasciare il Milan e la Champions League. Marinozzi ha dichiarato che non ci sono conferme ufficiali e ha espresso scetticismo riguardo alla possibilità di un cambio di ruolo in questo momento. Le voci circolano da tempo, ma al momento non ci sono elementi concreti che confermino tali ipotesi.

Dopo il fallimento della Nazionale, che per la terza volta consecutiva non si è qualificata al Mondiale, il nome di Allegri è stato insistentemente accostato alla panchina azzurra. Per il momento non c'è nulla di concreto, anche perché Gravina si è dimesso e il nuovo presidente della Figc non è ancora stato nominato. Nell'ultimo appuntamento con 'L'ascia raddoppia', Andrea Marinozzi ha fatto il punto sulle sirene azzurre intorno al tecnico del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole. "La Nazionale si sposa molto bene con Allegri però la domanda è, chi accetta adesso la nazionale? Noi veniamo dalla scelta di Gattuso dopo alcuni no, Ranieri era la prima scelta e ha detto no. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marinozzi: “Siamo sicuri che Allegri voglia lasciare il Milan e la Champions per fare il CT della Nazionale?”

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Allegri socchiude la porta alla Nazionale: «Mi piacerebbe fare la Champions con il Milan, ma la vita è imprevedibile. Il futuro dell’Italia non dipende solo da ct»di Francesco SpagnoloAllegri in conferenza stampa si è soffermato sul tema Nazionale confermando che non tutto dipende solamente dal ct.

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Marinozzi si domanda: Siamo sicuri che Allegri lascerebbe il Milan con la Champions per questa nazionale?Durante lo show a teatro di L'ascia o raddoppia, format di Cronache di Spogliatoio, Andrea Marinozzi e Giuseppe Pastore, rispondendo ad una domanda dal pubblico, hanno commentato l'ipotesi ... milannews.it

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Marinozzi: "Come si può migliorare questo clima tossico che c'è sempre intorno alla Serie A" Chivu: "Non ho la bacchetta magica. Siamo tutti colpevoli di quello che succede in questo calcio. Noi, i giocatori, i tifosi, i social, i giornalisti. E' una narrativa che p - facebook.com facebook