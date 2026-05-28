L'allenatore ha accettato tutte le condizioni poste, ma la decisione finale spetta al presidente della società. La situazione rimane in sospeso, con il tecnico disposto a collaborare ma senza garanzie definitive. La trattativa dipende ancora da un confronto con la dirigenza, che deve prendere una decisione definitiva. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali sviluppi futuri o cambiamenti di piani.

Sembra che Allegri sia riuscito a mettere il musetto davanti anche stavolta. Ma bisogna andarci con i piedi di piombo. La questione non è finita. Nelle ultime ore si racconta di De Laurentiis che avrebbe deciso di dare fiducia al tecnico livornese che, dal canto suo, sarebbe già pronto a vestire l’azzurro. Non è nemmeno una questione di contratti, come ci dice Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp. Allegri vuole subito il Napoli. Spiega Romano: “ Italiano si libera dal Bologna e saluta, ma il Napoli incontra nuovamente Allegri: lo ha fatto ieri e anche nelle ultime ore. Ci sono stati contatti molto positivi tra il Napoli e Allegri, orientato anche ad accettare un contratto a breve termine, di due anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri ha detto sì a ogni condizione ma tutto è nelle mani di De Laurentiis

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