Il presidente del Calcio Napoli ha accettato un’offerta di dieci milioni di euro per l’acquisto dei terreni di Monterusciello destinati a realizzare il nuovo centro sportivo. La trattativa, avviata da tempo, si è conclusa con questa decisione ufficiale, segnando un passo importante nella lunga ricerca di un’area idonea per il progetto. La notizia rappresenta una svolta in una vicenda durata anni e spesso caratterizzata da ostacoli.

C’è una grande novità nella ultradecennale – e quindi estenuante e persino grottesca – ricerca dei terreni per il centro sportivo del Calcio Napoli. Si parla della zona di Monterusciello. Cronaca Flegrea scrive: “ De Laurentiis ha detto sì ad una spesa di dieci milioni di euro per acquistare i terreni di Monterusciello, nell’area individuata per realizzare il nuovo centro sportivo del Calcio Napoli. Ieri mattina un collaboratore di Bruno Discepolo, ex assessore regionale nominato da De Laurentis come responsabile del progetto, ha confermato l’interesse del presidente in una telefonata con il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Il nuovo centro La prima “ fumata bianca” è arrivata dopo la visione, da parte di De Laurentis & C. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis ha detto sì a 10 milioni per acquistare i terreni di Monterusciello per il Centro Sportivo

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