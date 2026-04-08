Il padre di Bublik | Sasha mi disse | Ti prometto che il 20% sarà tuo Mi ha dato solo 20mila dollari

Il padre di un tennista di alto livello ha dichiarato che Sasha gli aveva promesso che il 20% di una certa somma sarebbe stato suo, ma ha ricevuto solo 20mila dollari. Stanislav Bublik ha spiegato di aver creduto alla promessa senza chiedere un contratto scritto e ha riferito di aver tentato di contattare Sasha senza successo. La vicenda si concentra sulla mancanza di documenti ufficiali e sul tentativo di comunicazione tra le parti.

Stanislav Bublik, padre del tennista numero 11 al mondo, racconta come si sia fidato di Sasha quando gli disse che non c'era bisogno di un contratto scritto tra loro: "Ho provato a comunicare con lui, a contattarlo. L'anno scorso, durante il torneo di Miami, mi ha dedicato 20 minuti vicino al bidone della spazzatura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ex del GF Massimiliano Varrese rompe il silenzio su Alfonso Signorini: “Mi disse una frase che mi ha segnato”L'attore romano torna a parlare della sua discussa esperienza al Grande Fratello e svela un retroscena inedito su un incontro con il conduttore nella...

Cristian Brocchi: “Corvino mi disse: ‘Non ti faccio fare la pensione a Firenze’. Mi alzai e me ne andai”Cristian Brocchi racconta il faccia a faccia con Pantaleo Corvino dopo la grande stagione giocata a Firenze: "Mi alzai e tornai al Milan, dove vinsi...

Temi più discussi: Bublik, il padre ex coach attacca: In tutta la carriera mi ha dato solo 20 mila dollari; Bublik esclusivo: Sinner fa bene al nostro sport, Fonseca ha un potenziale enorme; Bublik: Sinner e Alcaraz lassù sono intoccabili. Adoro Vavassori!; Bublik fa le carte al futuro di Sinner e Alcaraz: Ecco a cosa devono puntare. Poi parla del rapporto con i tennisti italiani.

Il padre di Bublik: Sasha mi disse: Ti prometto che il 20% sarà tuo. Mi ha dato solo 20mila dollariStanislav Bublik, padre del tennista numero 11 al mondo, racconta come si sia fidato di Sasha quando gli disse che non c'era bisogno di un contratto scritto ... fanpage.it

Bublik, il padre ex coach attacca: In tutta la carriera mi ha dato solo 20 mila dollariIl padre del tennista kazako ha avuto parole piuttosto forti nei confronti di Sascha, alcune che fanno discutere. Il tennista kazako Alexander Bublik è uno dei tennisti più talentuosi all’interno del ... tennisitaliano.it

Bel gesto di Bublik per Monfils Il francese a 39 anni ha giocato la sua ultima partita al Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato eliminato da Alexander Bublik Il tennista kazako ha voluto mettere in risalto la leggenda transalpina. "Sai una cosa Dieci a x.com

Ubitennis. . Martedì in campo: Berrettini in alle 11 contro Bautista Augut, Sinner verso le 13:30 contro Humbert, a seguire Alcaraz. Il torneo di Montecarlo entra nel vivo. Alcaraz giocherà contro Baez, c'è attesa per Monfils Bublik. Bravi Berrettini Vavassori in d - facebook.com facebook