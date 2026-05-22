Italiano il Napoli prepara un contratto biennale con opzione per il terzo anno Schira

Il Napoli sta negoziando un contratto biennale con un’opzione per il terzo anno con il suo attuale allenatore. Nel frattempo, Tuttosport segnala che Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, è tra i nomi accostati alla panchina partenopea come possibile successore di Antonio Conte. La società partenopea ha nella lista anche altri candidati, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

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Tuttosport dà già Vincenzo Italiano al Napoli come successore di Antonio Conte. Il tecnico del Bologna è nella lista di De Laurentiis, ma non è l’unico nome che si è fatto in questi giorni. Intanto, Maurizio Sarri sta andando all’Atalanta e Max Allegri pare resti al Milan, anche se deve ancora avvenire l’incontro con Cardinale e i rossoneri devono ancora qualificarsi ufficialmente alla prossima Champions League. I dettagli del contratto di Italiano al Napoli. Nicolò Schira scrive sul quotidiano: Il nuovo Napoli parlerà Italiano. Gioco di parole per evidenziare come in pole position per la panchina azzurra sia balzato l’attuale allenatore del Bologna, che è tuttora vincolato al club emiliano fino 2027. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Italiano, il Napoli prepara un contratto biennale con opzione per il terzo anno (Schira) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, c’è la disponibilità di Vincenzo Italiano: biennale con opzione, le cifre del contrattoDopo settimane di indiscrezioni e rumors sul possibile ritorno di Maurizio Sarri, il futuro della panchina del Napoli sembrerebbe prendere una... Leggi anche: Napoli, Schira: “Grosso piace, ma decide Conte. Sarri resta un’opzione” La grande vela internazionale si prepara a tracciare una rotta storica che cambierà per sempre il volto di Napoli e del suo litorale. #americascup #bagnoli #cronacanapoli #social #storie #ultimenotizie Leggi l'articolo completo Leggi la notizia : x.com Napoli al bivio: De Laurentiis valuta Allegri e Italiano, Sarri perde terrenoMentre Sarri si allontana, De Laurentiis riflette sul futuro tecnico del Napoli. Allegri resta il favorito se lascerà il Milan, ma cresce l’interesse per Italiano del Bologna, in una fase di incertezz ... cronachedellacampania.it Sarri deciderà martedì, il Napoli non attende e punta Italiano! Rai: Strategia o virata?Secondo quanto riferito da Ciro Venerato a RaiNews24, si registra una virata negativa nella trattativa per il ritorno di Maurizio Sarri. La decisione non sarebbe ancora stata presa dal tecnico, che av ... msn.com