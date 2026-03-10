Appalti Rfi in mano ai Casalesi l' ex tecnico del consorzio | Schiavone ci aiutava a risolvere problemi tecnici

Un ex tecnico del consorzio Stars ha dichiarato che Nicola Schiavone, considerato un consulente, aiutava a pianificare i lavori di installazione dei punti luce e a intercedere con la direzione tecnica di Rfi, soprattutto per quanto riguarda la posa in opera e le forniture. Secondo quanto riferito, Schiavone era coinvolto in attività di supporto tecnico e comunicazione con la società ferroviaria.

"Conosco Nicola Schiavone, era un consulente del Consorzio Stars. Ci aiutava a pianificare i lavori di installazione dei PL e intercedeva con la direzione tecnica dell'Rfi in particolar modo per quello che riguardava i lavori di posa in opera e le forniture". Il teste ha spiegato che "Schiavone in pratica ci aiutava a risolvere i problemi tecnici, a velocizzare la pianificazione. I pagamenti erano legati all'installazione e alla posa in opera e se c'era un impasse tutto si rallentava, con un effetto a cascava. A Schiavone quindi tramite la sua consulenza chiedevamo di superare le situazioni di stallo intercedendo con Rfi".