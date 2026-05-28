Allegri al Napoli è tutto fatto

Il Napoli ha raggiunto un accordo con Massimiliano Allegri per diventare il nuovo allenatore. Dopo settimane di trattative, l'intesa è stata definita e l'ex tecnico della Juventus si prepara a firmare il contratto. Allegri ha già dato il suo assenso e sta finalizzando gli ultimi dettagli. La società annuncerà ufficialmente il cambio di guida tecnica nei prossimi giorni.

Napoli ha scelto il suo nuovo allenatore. Dopo giorni di contatti e riflessioni, Massimiliano Allegri è ormai a un passo dalla panchina azzurra. La trattativa ha subito l’accelerata decisiva nelle ultime ore, con Aurelio De Laurentiis e il tecnico toscano che avrebbero trovato un’intesa totale su un contratto biennale. A riferirlo è Sky Sport. La corsa con Vincenzo Italiano, a questo punto, sarebbe stata definitivamente vinta da Allegri, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte dopo due stagioni. Allegri-Napoli: siamo alla stesura dei contratti Adesso si è messa in moto tutta la macchina burocratica: avvocati e dirigenti del Napoli sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco gli accordi raggiunti verbalmente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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ALLEGRI AL NAPOLI: ORA È FINITA PER TUTTI

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