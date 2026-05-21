Allegri-Napoli | cambia tutto improvvisamente? Le novità dell’ultim’ora

Ultime notizie riguardano un possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, con contatti avviati tra le parti. Il club partenopeo sta valutando diversi profili di alto livello per il ruolo di allenatore, in vista di un eventuale cambio di guida tecnica dopo la partenza di Conte. Le discussioni tra il club e i rappresentanti di Allegri sono in corso, secondo quanto riportato da fonti sportive. Non ci sono ancora annunci ufficiali o conferme ufficiali da parte delle società coinvolte.

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Massimiliano Allegri (ri)entra nel radar del Napoli con contatti già avviati. De Laurentiis e Manna intensificano le valutazioni su profili di alto livello per il dopo Conte, come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Allegri torna in pole: il Napoli riapre la trattativa. La dirigenza partenopea accelera sulla ricerca del successore di Antonio Conte. Mentre la pista Sarri rimane incerta, il club azzurro ha deciso di non fermarsi a una sola opzione e sta costruendo un ventaglio di alternative concrete. Allegri rappresenta il profilo più importante tra i monitorati, con una storia recente che lo ha visto già vicino al progetto napoletano dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Allegri-Napoli: cambia tutto improvvisamente? Le novità dell’ultim’ora ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ultim’ora Sky, Allegri cambia ancora il Milan: doppia mossa inaspettata contro il NapoliArrivano novità importanti da Sky Sport sulla formazione del Milan in vista della sfida contro il Napoli. Ultim’ora Lukaku, le novità sul rientro a Napoli: il punto di Sky SportRomelu Lukaku rientra a Napoli stasera dopo il periodo di lavoro individuale svolto in Belgio: domani mattina l’attaccante sarà già a Castel Volturno... MILAN, PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO CON ALLEGRI... Alfredo Pedullà avverte i tifosi rossoneri: la girandola di allenatori avviata dall'addio di Conte al Napoli potrebbe coinvolgere anche Max Allegri #AcMilan #Allegri #spaziomilan x.com [Vitiello] Da lunedì prossimo, ci aspettiamo cambiamenti significativi per rendere il Milan veramente competitivo in campo, e non solo attraverso slogan che ora non sono altro che parole vuote... Se Allegri riceverà garanzie riguardo ai rinforzi estivi e alla gestio reddit Allegri al Napoli? Le intenzioni in casa Milan sono chiare, piano già delineatoAllegri continua a far parlare di sé in ottica futuro, con il Napoli che continua a guardare in casa rossonera: il piano del Milan. spaziomilan.it Futuro Allegri, il Napoli monitora anche lui per il dopo Conte: le ultimeAllegri al centro di una trattativa complessa tra Milan, Napoli e Atalanta. Secondo Moretto, Sarri è il primo nome per gli azzurri ma il Napoli valuta ... spaziomilan.it