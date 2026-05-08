Il futuro del direttore sportivo a Napoli resta incerto, mentre il presidente della società ha preso una decisione concreta. La società ha stabilito una valutazione di 10 milioni di euro e ha proposto un rinnovo con un aumento sostanziale per il dirigente. La mossa mira a impedire che un'altra squadra si inserisca nella trattativa, mantenendo il controllo sulla situazione. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane.

Giovanni Manna e un futuro tutto ancora da scrivere. Ma Aurelio De Laurentiis ha pronta la contromossa decisiva: 10 milioni la valutazione e rinnovo con aumento sostanziale per allontanare la Roma dalla trattativa. De Laurentiis e Manna: il rinnovo che blocca tutto. Il direttore sportivo del Napoli non si tocca. Aurelio De Laurentiis ha deciso di blindare Giovanni Manna con una strategia precisa: prolungare il contratto e aumentare significativamente lo stipendio. La mossa, come riportato da Tuttomercatoweb, arriva mentre la Roma continua a corteggiare il dirigente, cercando di attirarlo nella capitale. Il presidente azzurro però non intende negoziare e tratta Manna alla stregua di un calciatore di mercato dal valore di circa 10 milioni di euro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, futuro del ds Manna? De Laurentiis ha deciso cosa fare!

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