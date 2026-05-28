Un sospetto caso di dengue in una persona rientrata dall’estero ha portato a interventi di disinfestazione a Ponte Nuovo. Le autorità hanno attivato le procedure di controllo e prevenzione. La situazione è sotto monitoraggio, ma l’allarme è rientrato. Non sono stati segnalati altri casi. Le autorità raccomandano comunque di seguire le precauzioni in vista dell’estate.

Un sospetto caso di dengue in una persona rientrata dall’esterno ha fatto scattare i protocolli di disinfestazione a Ponte Nuovo. "Sono state attivate in via precauzionale le misure straordinarie di disinfestazione nelle aree in cui il caso sospetto ha soggiornato dall’esordio dei sintomi, con trattamenti adulticidi e larvicidi contro le zanzare tigre, controlli delle tombinature e attività di rimozione dei possibili focolai di proliferazione della zanzara tigre". In origine erano in programma disinfestazioni fino al 30 maggio tra le 4 e le 6 del mattino: poi nel tardo pomeriggio di ieri sono arrivati i risultati sul sospetto. Il paziente è risultato negativo e le misure sono state sospese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme Dengue rientrato: "Le precauzioni utili in vista dell’estate"

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