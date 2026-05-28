Allarme Dengue rientrato | Le precauzioni utili in vista dell’estate
Un sospetto caso di dengue in una persona rientrata dall’estero ha portato a interventi di disinfestazione a Ponte Nuovo. Le autorità hanno attivato le procedure di controllo e prevenzione. La situazione è sotto monitoraggio, ma l’allarme è rientrato. Non sono stati segnalati altri casi. Le autorità raccomandano comunque di seguire le precauzioni in vista dell’estate.
Un sospetto caso di dengue in una persona rientrata dall’esterno ha fatto scattare i protocolli di disinfestazione a Ponte Nuovo. "Sono state attivate in via precauzionale le misure straordinarie di disinfestazione nelle aree in cui il caso sospetto ha soggiornato dall’esordio dei sintomi, con trattamenti adulticidi e larvicidi contro le zanzare tigre, controlli delle tombinature e attività di rimozione dei possibili focolai di proliferazione della zanzara tigre". In origine erano in programma disinfestazioni fino al 30 maggio tra le 4 e le 6 del mattino: poi nel tardo pomeriggio di ieri sono arrivati i risultati sul sospetto. Il paziente è risultato negativo e le misure sono state sospese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Nuovo caso di Dengue in Italia, a Brescia scatta la disinfestazione. I rischi, le cure e le precauzioniUn nuovo caso di Dengue è stato segnalato in provincia di Brescia, portando le autorità locali ad avviare interventi di disinfestazione nella zona...
Dengue a Ravenna, caso sospetto di un uomo rientrato dall’estero: via alla disinfestazione, ecco doveA Ravenna è stato segnalato un caso sospetto di dengue in un uomo rientrato dall’estero.
Temi più discussi: Allarme Dengue rientrato: Le precauzioni utili in vista dell’estate; Caso sospetto di Dengue, allarme rientrato dopo gli esami di laboratorio; Ravenna. Allarme rientrato: non è Dengue. Sospesa la disinfestazione; Ebola in Congo e Uganda: rischio pandemia? Cosa sappiamo sull’emergenza Oms.
Allarme dengue, bimba di cinque anni in osservazione al Maggiore Schianto a La Rampa di Noceto, gravissimi due motociclisti Monopattini senza targa, arrivano le prime multe In tanti alla festa del quartiere Montanara, anche per il libro di Andrea Alongi Il pri facebook
Allarme Dengue rientrato: Le precauzioni utili in vista dell’estateUn sospetto caso di dengue in una persona rientrata dall’esterno ha fatto scattare i protocolli di disinfestazione a Ponte Nuovo. Sono state attivate in via precauzionale le misure straordinarie di ... ilrestodelcarlino.it
Ravenna. Allarme rientrato: non è Dengue. Sospesa la disinfestazioneRientra l’allarme sul caso sospetto di Dengue. Le analisi sul cittadino di Ravenna rientrato dall’estero stasera confermano che non si tratta di ... corriereromagna.it