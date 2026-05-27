Dengue a Ravenna caso sospetto di un uomo rientrato dall’estero | via alla disinfestazione ecco dove

Notizia in breve

A Ravenna è stato segnalato un caso sospetto di dengue in un uomo rientrato dall’estero. Le autorità hanno avviato interventi di disinfestazione nelle zone interessate. La presenza delle zanzare vettori è stata confermata, e si stanno monitorando eventuali ulteriori casi. La situazione è sotto controllo e le operazioni di prevenzione proseguono nelle aree coinvolte.