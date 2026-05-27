Dengue a Ravenna caso sospetto di un uomo rientrato dall’estero | via alla disinfestazione ecco dove
A Ravenna è stato segnalato un caso sospetto di dengue in un uomo rientrato dall’estero. Le autorità hanno avviato interventi di disinfestazione nelle zone interessate. La presenza delle zanzare vettori è stata confermata, e si stanno monitorando eventuali ulteriori casi. La situazione è sotto controllo e le operazioni di prevenzione proseguono nelle aree coinvolte.
Ravenna, 27 maggio 2026 – Ravenna, c'è un caso sospetto di arbovirosi, che potrebbe essere Dengue, virus che viene trasmesso all'uomo tramite la puntura delle zanzare. Caso di un uomo rientrato dall’estero. Si tratta di un uomo rientrato da un viaggio all'estero, che al momento sta bene, ed è monitorato da Ausl Romagna per chiarire se effettivamente abbia contratto questo tipo di virus. Al via la disinfestazione: ecco orari e zone. Come da protocollo operativo regionale, su indicazione di Ausl Romagna, sono stati programmati tre trattamenti adulticidi straordinari, finalizzati al contenimento della popolazione di zanzare. La zona interessata è quella di Ponte Nuovo, tra via Dismano e via Romea Sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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