Anatomia della scelta - lo spettacolo ispirato ad Antigone di Sofocle e Anouilh al Teatro di Cestello

ANATOMIA DELLA SCELTA“Un’Antigone” da Sofocle e AnouilhCosa significa scegliere oggi?E soprattutto: cosa significa farlo quando tutto intorno sembra già deciso per te?Giovedì 21 maggio 2026, al Teatro di Cestello, arriva Anatomia della scelta, uno spettacolo che prende il mito di Antigone e lo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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