Alla Scuola marescialli dell' aeronautica muffa nelle camere topi nelle palazzine e uniformi contaminate da escrementi

Alla scuola marescialli dell'aeronautica a Viterbo sono state riscontrate muffa nelle camere, topi nelle palazzine e uniformi contaminate da escrementi. Il sindacato Siulm ha segnalato formalmente al comando e al capo di stato maggiore dell'aeronautica le condizioni critiche, evidenziando anche problemi alla mensa. La denuncia evidenzia una situazione di degrado e carenze igieniche all’interno della struttura.

“Muffa nelle camere, problemi alla mensa e presenza di roditori”. Il sindacato Siulm denuncia criticità alla Scuola marescialli dell'aeronautica militare di Viterbo: “Abbiamo ritenuto doveroso segnalare formalmente al capo di stato maggiore dell'Aeronautica e al Comando aeronautica le gravi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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