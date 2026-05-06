Topi ed escrementi alla scuola Leopardi l' allarme lanciato dai genitori

I genitori degli studenti della scuola dell'infanzia e primaria Giacomo Leopardi, situata nel plesso di via Bonino, hanno segnalato la presenza di topi e escrementi all’interno degli ambienti scolastici. La comunicazione è arrivata alle autorità scolastiche e comunali, che sono chiamate a intervenire per garantire la sicurezza e l’igiene degli spazi. I genitori chiedono la chiusura temporanea dell’edificio o il trasferimento delle classi in altre sedi.

Topi alla scuola dell'Infanzia e Primaria Giacomo Leopardi al plesso di via Bonino. E' quanto segnalato dai genitori che attendono dal Comune e dall'Istituto la chiusura o il trasferimento delle classi in altre sedi. Scoperti escrementi dietro gli armadi e buchi probabilmente provocati dai.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sequestrati a Reggiolo oltre 90mila kg di cibo, cereali e legumi tra topi ed escrementi Escrementi di topi nel porridge: azienda ritira i propri prodotti dai supermercati in Regno UnitoLa Moma Foods ha richiamato diversi porridge nel Regno Unito per rischio di tracce o escrementi di topo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tra topi ed escrementi. Maxi sequestro di oltre 91 tonnellate di cereali e legumi; Topi ed escrementi su cereali e legumi destinati alla vendita: maxi-sequestro - POP; Cereali conservati tra topi ed escrementi, sequestrate dai Carabinieri 92 tonnellate di prodotti; Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa dai topi: sintomi e cosa sapere. Reggiolo: sotto sequestro 91 tonnellate di cereali e legumi tra topi ed escrementiREGGIOLO (Reggio Emilia) – I Carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Parma, insieme al personale dell’Ausl di Reggio, hanno portato a termine un importante intervento a Reggiolo. L’ope ... reggionline.com Tra topi ed escrementi. Maxi sequestro di oltre 91 tonnellate di cereali e legumiA intervenire i carabinieri per la tutela agroalimentare di Parma. La merce, proveniente dal Sud America, aveva un valore di 200mila euro. Altri duemila chili di prodotti sono stati successivamente co ... msn.com Intorno a Palazzo Ducale erbacce e arbusti, topi e blatte Leggi qui: https://www.ilgazzettinodigela.it/intorno-a-palazzo-ducale-erbacce-e-arbusti-topi-e-blatte - facebook.com facebook Ratti, topi e insetti hanno invaso i campi di sfollamento a #Gaza, aggravando i rischi per la salute di circa 1,4 milioni di persone che vivono in siti di sfollamento sovraffollati. Il piano di cessate il fuoco sta fallendo e non c'è pace per i bambini. x.com