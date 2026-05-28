Alla scoperta di Padovaland | tutto quello che c’è da sapere per una giornata all' insegna di relax e divertimento

Notizia in breve

Padovaland è un parco divertimenti che offre un’ampia gamma di attrazioni per tutte le età. Situato in una zona accessibile, propone aree dedicate a giochi acquatici, spettacoli e aree relax. La struttura è aperta durante i mesi estivi e prevede servizi di ristorazione e punti di ristoro. Per entrare, è richiesto il pagamento di un biglietto d’ingresso. È consigliato consultare il sito ufficiale per dettagli su orari, prezzi e restrizioni.