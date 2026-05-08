San Lazzaro giornata di blocchi per il Giro | tutto quello che c' è da sapere

Domenica 17 maggio, San Lazzaro di Savena si prepara ad accogliere la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con il passaggio dei corridori tra Cervia e i piedi del Corno alle Scale. Per permettere il transito della corsa, verranno attuate modifiche temporanee alla viabilità nel centro cittadino e nelle zone interessate. La giornata prevede blocchi e deviazioni che coinvolgeranno diverse strade della zona.

Domenica 17 maggio, San Lazzaro di Savena attende la nona tappa del Giro d’Italia 2026. Il passaggio dei corridori, impegnati nella frazione che porterà il gruppo da Cervia fino ai piedi del Corno alle Scale, imporrà una modifica temporanea alla viabilità cittadina. Il dispositivo di sicurezza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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