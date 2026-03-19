Che bella giornata | tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone

Stasera alle 21:20 su Italia 1 viene trasmesso il film del 2011 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. La pellicola, intitolata

Che bella giornata: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Che bella giornata, film del 2011 diretto da Gennaro Nunziante, interpretato dal comico Checco Zalone. Si tratta del secondo film che vede il comico pugliese recitare come protagonista, dopo Cado dalle nubi del 2009 e diretto sempre da Nunziante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Checco Zalone è un ragazzo pugliese che si è trasferito da un trentennio al Nord Italia con i genitori Anna e Nicola e lavora come buttafuori precario in una discoteca del suo paesino della Brianza.... 🔗 Leggi su Tpi.it

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