Ora et labora | nel weekend la visita guidata alla scoperta della basilica del Monte

Nel fine settimana si terrà una visita guidata presso l'abbazia benedettina di Santa Maria del Monte, promossa dalla Dmc dei Percorsi del Savio. L’evento si svolgerà domenica 12 aprile e sarà dedicato alla scoperta della basilica situata sul monte. La visita, intitolata “Ora et labora: l’antica via delle Scalette”, permette di conoscere più da vicino la storia e le caratteristiche dell’edificio religioso della vallata.

Nuova iniziativa turistica in vista a Cesena, grazie alla Dmc dei Percorsi del Savio, che gestisce e promuove il turismo in vallata: domenica 12 aprile si terrà una speciale visita guidata alla Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte, intitolata “Ora et labora: l’antica via delle Scalette. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Dal primo conte donna al "Parsifal" di Wagner: nel weekend visita guidata alla scoperta di Villa TascaEntreremo in una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che conservano ancora una forte atmosfera domestica, al... Weekend alla scoperta di Villa Tasca: visita guidata tra i saloni e il giardino romanticoSabato 28 febbraio alle 16 e domenica 1 marzo alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una... Argomenti più discussi: Ora et labora; Ora et labora a Cesena. Domenica visita alla Basilica del Monte con passeggiata lungo le Scalette; Fondazioni Ikaros, Et Labora e JobsAcademy: Regione non ci paga. Il Pirellone: Riscontrate irregolarità. Atp Monte- Carlo, Sinner batte Auger-Aliassime: domani la semifinale contro Zverev - facebook.com facebook SINNER TORNA IN SEMIFINALE A MONTE-CARLO: SARÀ ANCORA SFIDA A ZVEREV! L'azzurro batte Felix Auger-Aliassime in 2 set (6-3 6-4), conquistando la 3ª semifinale consecutiva, la 48ª complessiva a livello ATP e la 16ª in un Masters 1000. Sono a x.com