Un weekend caratterizzato dal bel tempo ha accompagnato le visite di cesenati e turisti ai luoghi della cultura scelti per la XXXIV edizione delle Giornate Fai di Primavera, un’occasione per conoscere e apprezzare le meraviglie del territorio. Le aperture curate dalla Delegazione Fai di Cesena sono state 4, nei comuni di Cesena, Gambettola, Savignano sul Rubicone e Longiano. Coinvolti tre istituti superiori e 150 studenti e volontari che hanno accompagnato i visitatori. I luoghi aperti a Cesena hanno attirato tanti appassionati e curiosi sabato e domenica: la Chiesa di Santa Cristina a Cesena, una delle chiese più suggestive della città; la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai di Primavera. Visitatori e turisti da tutta Italia alla scoperta dei luoghi della cultura

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21-22 marzo Giornate FAI di Primavera, il più importante evento attraverso il quale il @Fondoambiente dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono. #giornatefai x.com