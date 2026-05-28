Una donna di 26 anni è stata trovata senza vita in un appartamento di una grande città. La polizia ha aperto un’indagine, ma al momento non ci sono dettagli sugli eventuali motivi o cause del decesso. La scena è stata sequestrata e sono in corso gli accertamenti. La vittima, originaria di un paese dell’Est Europa, viveva da alcuni anni nel paese. Non sono stati ancora rilasciati commenti ufficiali.

Quella giovane donna in copertina sembra scavare dentro il lettore, così come fanno le parole di Andreea Simionel nel romanzo La ragazza d’aria (Rizzoli). Non solo per la toccante storia di Aryna, arrivata in Italia dalla Romania fra le montagne russe dell’adoloscenza, alla ricerca di una identità, smarrita fra i due Paesi. Ma anche per la scrittura densa, la cura nella scelta di ogni parola con cui l’autrice – al suo secondo romanzo dopo Male a est (Italo Svevo) – si addentra nelle discese e risalite della ragazza che inizia a controllare ogni giorno di più: il pensiero, gli affetti e il cibo. Sarà la stessa scrittrice, che come la sua protagonista è nata in Romania e vive a Torino, a presentare il volume alla libreria Ubik, stasera alle 18 in via Irnerio, con Elisa Malpiedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Alla ricerca di identità fra Italia e Romania"

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Il futuro dell’ostrica italiana: identità, filiera e riconoscimento di qualità, convegno nazionale alla Morin - Città della Spezia cittadellaspezia.com/2026/05/16/il-… @LaPietraSenato @MCampomenosi @SocialMasaf x.com

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