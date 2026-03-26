’Il capo’ di Catepillar Giannini dà voce alla ricerca di identità

Per tre giorni, nella nuova sala di bioedilizia situata in vicolo San Piero 13 a Carrara, si svolgeranno eventi di musica e teatro promossi dall’associazione “Teatro nella Terra”. La manifestazione mette in scena spettacoli che coinvolgono la comunità locale, con un’attenzione particolare alle tematiche di identità e ricerca personale. La struttura, recentemente inaugurata, ospiterà gli appuntamenti culturali dedicati alla valorizzazione del territorio e delle sue espressioni artistiche.

Musica e teatro nel segno della comunità per tre giorni, ancora, nella la nuova sala costruita in bioedilizia nel vicolo San Piero al 13 a Carrara di “ Teatro nella Terra ". Il primo appuntamento oggi alle 21,30 con la satira pungente di Caterpillar, al secolo Marco Giannini, performer, contadino e agitatore culturale noto per il suo lavoro di ricerca sulle contraddizioni della contemporaneità. Caterpillar porta a Carrara il suo nuovo monologo “Il capo”, un testo che fonde parola, corpo e voce alla ricerca di un’identità e una dignità individuale e collettiva in un mondo dominato da poteri invisibili e senza volto. Un testo che, come l’Ubu Roi di Baj nel secolo scorso, oscilla fra tragico e ridicolo mettendo spietatamente a nudo i meccanismi del dominio e della gerarchia sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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