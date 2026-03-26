Sindaco di Lecco alla festa per la fine del ramadan Scoppia la polemica e lui risponde | Vi spiego perché ho partecipato alla cena del centro islamico – L’intervista

Il sindaco di Lecco ha partecipato a una cena organizzata dal centro islamico in occasione della fine del Ramadan, evento che ha suscitato reazioni polemiche tra alcuni cittadini. In un’intervista, il primo cittadino ha spiegato le motivazioni della sua presenza, senza approfondire altri aspetti. Lecco, città nota per il suo paesaggio e per il legame con la letteratura italiana, si trova ora al centro di un dibattito pubblico su questa partecipazione.

Quando si parla di Lecco è facile associarla all’immagine placida delle calme sponde del lago di Como, o fantasticare sui luoghi in cui era ambientato uno dei più grandi capolavori della letteratura italiana: I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Eppure, in queste settimane la cittadina, che conta circa 47.000 abitanti, è diventata teatro di dissapori e destinataria di attenzioni, non sempre lusinghiere. Al centro della questione, l’agenda del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, in carica dall’ottobre 2020 ed esponente del centrosinistra. Le sue due partecipazioni delle ultime settimane, prima a un iftar comunitario e poi a un momento di preghiera al Centro Islamico Culturale “La Città” di via – neanche a farlo apposta – Promessi Sposi, non sono passate inosservate in Consiglio Comunale. 🔗 Leggi su Open.online

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