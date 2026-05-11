Alisson Juventus il brasiliano è in pole position per la porta bianconera | cosa sta succedendo in questi giorni
In questi giorni si parla molto dell'interesse della Juventus per il portiere brasiliano. Secondo fonti vicine al club, il nome dell'estremo difensore rimane in cima alle preferenze del settore scouting e della dirigenza. I contatti tra le parti coinvolte continuano con frequenza quotidiana, segnalando un’attenzione costante verso questa possibile operazione di mercato. La situazione sembra evolversi senza soste, con aggiornamenti frequenti su sviluppi e trattative attuali.
Juventus, divergenze fra Spalletti e Comolli? L’analisi di Tuttosport sul rapporto fra il tecnico e l’ad Juventus Women, Krumbiegel saluta i colori bianconeri: addio al termine della stagione. Tutti i dettagli Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Women, Krumbiegel saluta i colori bianconeri: addio al termine della stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Esclusiva; #Alisson alla @juventusfc è fatta!!! ?? ?? Contratto biennale con opzione sul terzo. #Comolli con il brasiliano e Bernardo Silva spera di convincere #Elkann a non mandarlo via, ma ormai John ha preso la decisione, via a Luglio. x.com
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