Alisson Juventus il brasiliano è in pole position per la porta bianconera | cosa sta succedendo in questi giorni

Da juventusnews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni si parla molto dell'interesse della Juventus per il portiere brasiliano. Secondo fonti vicine al club, il nome dell'estremo difensore rimane in cima alle preferenze del settore scouting e della dirigenza. I contatti tra le parti coinvolte continuano con frequenza quotidiana, segnalando un’attenzione costante verso questa possibile operazione di mercato. La situazione sembra evolversi senza soste, con aggiornamenti frequenti su sviluppi e trattative attuali.

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