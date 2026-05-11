In questi giorni si parla molto dell'interesse della Juventus per il portiere brasiliano. Secondo fonti vicine al club, il nome dell'estremo difensore rimane in cima alle preferenze del settore scouting e della dirigenza. I contatti tra le parti coinvolte continuano con frequenza quotidiana, segnalando un’attenzione costante verso questa possibile operazione di mercato. La situazione sembra evolversi senza soste, con aggiornamenti frequenti su sviluppi e trattative attuali.

Juventus, divergenze fra Spalletti e Comolli? L’analisi di Tuttosport sul rapporto fra il tecnico e l’ad Juventus Women, Krumbiegel saluta i colori bianconeri: addio al termine della stagione. Tutti i dettagli Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Women, Krumbiegel saluta i colori bianconeri: addio al termine della stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juventus, il brasiliano è in pole position per la porta bianconera: cosa sta succedendo in questi giorni

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Esclusiva; #Alisson alla @juventusfc è fatta!!! ?? ?? Contratto biennale con opzione sul terzo. #Comolli con il brasiliano e Bernardo Silva spera di convincere #Elkann a non mandarlo via, ma ormai John ha preso la decisione, via a Luglio. x.com

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