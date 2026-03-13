Stati generali della Salute | Dialogo pubblico su longevità alimentazione e digitalizzazione

Gli Stati generali della Salute si tengono a Siena, un evento organizzato dall’assessorato alla salute del Comune che coinvolge cittadini, professionisti e istituzioni. L'iniziativa si focalizza su temi come longevità, alimentazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra pubblico e rappresentanti del settore sanitario. L’appuntamento rappresenta un momento di dialogo tra le parti coinvolte, con l’intento di approfondire questioni legate alla salute pubblica.

Tornano gli Stati generali della Salute di Siena, l’evento "che porta la sanità a contatto con i cittadini", voluto e organizzato dall’assessorato alla salute del Comune fin dal 2024. Tre giornate, tra aprile e maggio, dedicate a tre tematiche sanitarie, in tre location nel cuore di Siena. "E’ un patto con i cittadini e le istituzioni per l’educazione alla salute", dice l’assessore Giuseppe Giordano, raccontando il programma dell’edizione 2026. Sono longevità e qualità della vita, innovazione digitale e intelligenza artificiale in sanità e, infine, alimentazione come primo step del benessere, i temi al centro delle giornate. Con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sulle sfide presenti e future del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

