L'alimentazione cambia nel corso della vita, adattandosi alle diverse esigenze di ogni età. Durante l'infanzia, si privilegiano alimenti ricchi di proteine e carboidrati, mentre in età adulta si fa attenzione a mantenere equilibrati i grassi e le fibre. Con l'avanzare degli anni, si tende a ridurre alcuni nutrienti e a inserire più alimenti proteici e ricchi di vitamine. Questi passaggi sono importanti per soddisfare le diverse necessità del corpo in ogni fase.

Mangiare bene è importante a ogni età, ma quello che scegliamo ogni giorno di mettere nel piatto non ha lo stesso impatto durante il corso della nostra vita, dall'infanzia all'adolescenza, fino alla mezza età. Alcune scelte alimentari possono influenzare in modo duraturo lo sviluppo, la nostra salute mentale e persino il rischio di malattie croniche molti anni dopo. Se è vero che seguire una dieta equilibrata è una delle azioni più efficaci per tutelare la salute lungo tutto l'arco della vita, è altrettanto vero che i nostri bisogni nutrizionali cambiano profondamente con l’età, dal momento che crescendo cambiano il metabolismo, gli ormoni e lo stile di vita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nelle diverse fasi della vita l'alimentazione deve cambiare: ecco come dall'infanzia alla mezza età

He scorns his mute wife; she’s the love he sought for years.

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