alibi juden

Lo sfruttamento propagandistico, da parte del regime nazista, dello sport, e la discriminazione nei confronti degli atleti e delle atlete del Terzo Reich con ascendenze ebraiche è da sempre un argomento che appassiona molti lettori. Un libro scritto da Micheal Stellwag in lingua tedesca, Rudi Ball. Der vergessene deutsch-jüdische Eishockeystar, pubblicato ormai quattro anni fa e purtroppo non ancora tradotto in italiano, ci permette finalmente di conoscere nella sua completezza la straordinaria figura di Rudi Ball, l’unico tedesco non ariano che difese i colori tedeschi alle Olimpiadi Invernali del 1936, così come, qualche mese dopo, fece la ben più celebre schermitrice Helene Mayer a quelle estive di Berlino. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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