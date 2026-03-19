Il festival del mistero C’è Alibi a Perugia

A Perugia si apre il festival del mistero intitolato “Alibi”, che si svolge con varie anteprime di successo. L’evento prevede una serie di incontri e spettacoli dedicati al genere, attirando appassionati e curiosi. La manifestazione si tiene nel centro storico della città e durerà diversi giorni, coinvolgendo autori, attori e pubblico in un mix di narrazioni e performance.

Ci siamo. Dopo varie anteprime di successo, è tutto pronto per il viaggio di “Alibi. Dialoghi e narrazioni in giallo”, il festival del mistero, della narrazione d’inchiesta e della serialità contemporanea che da domani a domenica si intrecciano all’Auditorium San Francesco al Prato per esplorare le crepe della società, le fragilità delle generazioni, le verità sospese, per trasformare le domande in consapevolezza. Si comincia domani mattina, dalle 9 alle 12.30 con un incontro rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori del territorio dal titolo “Generazione Z: fragilità o opportunità?”. Con numerosi esperti – tra questi don... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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