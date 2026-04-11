La Cremonese affronta oggi il Cagliari in una partita che può essere decisiva per la zona salvezza. La squadra arriva all'incontro con la consapevolezza di non poter permettersi altri passi falsi, come ha sottolineato anche l'allenatore durante la conferenza stampa di presentazione. Con sette partite ancora da disputare, ogni risultato assume un peso particolare in questa fase della stagione.

La Cremonese rende visita al Cagliari (ore 15) con la consapevolezza di non poter sbagliare. Lo ha ribadito anche mister Giampaolo che, nel presentare il duello salvezza, ha sottolineato: "Mancano sette partite e, a questo punto, ci sono pochi margini di errore. Quando sei in fondo alla classifica non sei sereno, la palla diventa pesante, ma questo è uno sbaglio, bisogna sempre giocare le partite". A cominciare da questa delicata sfida con un Cagliari che sembrava ormai fuori dalla lotta per non retrocedere e che, invece, è tornato nuovamente in pericolo. "Questo può succedere in serie A per il valore delle squadre. Loro hanno fatto una striscia di nove punti in tre gare, ma poi ne hanno raccolti meno, come è successo alla Cremonese, del resto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ultima spiaggia salvezza: "Cremonese, niente alibi"

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