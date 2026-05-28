Un'interruzione di corrente ha causato il blocco temporaneo delle attività in un ospedale di Alghero, facendo slittare un intervento chirurgico programmato. Secondo fonti ufficiali, i generatori di emergenza non si sono attivati automaticamente, lasciando l'edificio senza energia elettrica. Durante il blackout, i chirurghi hanno dovuto interrompere l’intervento e mettere in sicurezza il paziente. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del malfunzionamento dei generatori di emergenza.

?? Punti chiave Perché i generatori di emergenza non sono riusciti ad attivarsi? Come hanno reagito i chirurghi al rischio durante l'intervento? Quali sono le cause tecniche dei continui sbalzi nel quartiere? Chi deve intervenire per garantire la sicurezza delle sale operatorie??? In Breve Micro-interruzioni elettriche colpiscono anche abitazioni e botteghe del quartiere circostante. I generatori di emergenza non reagiscono ai cali di tensione avvenuti oggi alle 16:00. L'intervento di c . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alghero, sbalzi di corrente bloccano l’ospedale: slitta un intervento

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