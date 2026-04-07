Interruzione di corrente nella notte in centro storico intervento risolto

Poco prima delle due di questa notte, un guasto su una linea elettrica a media tensione in cavo interrato ha causato un blackout in alcune zone del centro storico di Venezia, tra cui il quartiere di Dorsoduro e le aree vicine, compreso il carcere di Santa Maria Maggiore. L’intervento di ripristino è stato completato poco dopo, ripristinando l’energia elettrica nella zona interessata.

Poco prima delle 2 di questa notte, martedì 7 aprile, un disservizio accidentale ha interessato una linea elettrica a media tensione in cavo interrato che serve una parte del sestriere di Dorsoduro a Venezia, tra cui il carcere di Santa Maria Maggiore, e le zone circostanti. I tecnici del centro operativo di E-Distribuzione, fa sapere Enel, hanno individuato in tempo reale l’evento e sono tempestivamente intervenuti ri-alimentando rapidamente la stragrande maggioranza della clientela, attraverso linee alternative. Parallelamente sul posto è intervenuta una task force di 50 tecnici, di E-Distribuzione e delle imprese che operano per conto dell’azienda, che hanno dato avvio alle complesse attività di ripristino del servizio per i restanti clienti residenti nelle immediate vicinanze del punto di guasto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Interruzione di energia elettrica per un intervento urgente a una cabina nel centro storicoÈ in programma a Montevarchi nella giornata di domani, mercoledì 1 aprile, dalle ore 8 fino alle 14.

Montevarchi, interruzione di energia elettrica oggi per intervento urgente alla cabina “Via del Museo” nel centro storicoArezzo, 1 aprile 2026 – Interruzione di energia elettrica il 1° aprile 2026 per intervento urgente cabina “V.

Temi più discussi: Blackout di Pasqua tra Valmadrera e Malgrate, centinaia di utenze senza corrente; Sommariva Perno, interruzione di energia elettrica l’8 aprile: le zone interessate; Tratti in salvo i 41 minatori nel Lugansk; Ucraina, attacco russo su Odessa nella notte: tre morti, tra cui una bambina.

Zelensky lancia l'allarme per l'interruzione di corrente nella centrale nucleare di ZaporizhzhiaZelensky ha incolpato l'artiglieria russa di aver tagliato la linea elettrica dell'impianto di Zaporizhzhia, ma il Cremlino ha negato le accuse affermando che sarebbero stati i bombardamenti ucraini a ... it.euronews.com

Orbetello, lavori Enel per restyling cabine: venerdì interruzione corrente in Mura di LevanteVenerdì 27 marzo, lavori di restyling della cabina 'Mura di Levante' per il progetto 'Repower UE' di Enel, con interruzione del servizio elettrico programmata. maremmanews.it

"Durante la notte le forze armate ucraine hanno colpito il territorio della miniera, danneggiando la sottostazione elettrica. Un'interruzione di corrente di emergenza ha sorpreso 41 lavoratori della miniera, che ora si trovano sottoterra", ha riferito Leonid Pasechn - facebook.com facebook

Simulazione di quello che vedrà la crew di Artemis II questa notte durante il flyby. Questo è il programma di stasera con gli orari italiani aggiornati, salvo variazioni: 20:45: Inizio osservazione Luna. 00:44: Il centro di controllo prevede un'interruzione temporane x.com